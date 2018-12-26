تونس تدعو اليابان إلى تعزيز استثماراتها ومراجعة تحذير رعاياها من السفر

دعا وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليابان، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة تحذير رعاياها من السفر إلى تونس، و ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

ويزور وزير الخارجية الياباني، تونس، والتي بدأت أمس لمدة يومين، والتقى خلالها بالفعل الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وحث الجهيناوي نظيره الياباني على مراجعة التحذير من السفر ليشمل مناطق بالجنوب التونسي، لدعم القطاع السياحي مع عودة الاستقرار الأمني في البلاد.

كما دعا الجهيناوي اليابان إلى تعزيز استثمارات الشركات اليابانية في تونس، لا سيما في مجال البنية التحتية وقطع غيار السيارات والطائرات.

وقال بيان للخارجية التونسية، إن الوزيرين اتفقا على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة التونسية اليابانية على مستوى نائبي وزيري الخارجية في طوكيو في فبراير 2019، والدورة الثالثة للحوار الأمني التونسي الياباني أوائل سنة 2019.

كما اتفقا على استكمال النظر في توقيع اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمارات بين البلدين وبعدم ازدواجية الأداء الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية حول التعاون الفني التونسي الياباني خاصة في مجال البنية التحتية،سيتم توقيعها خلال اجتماع "تيكاد 7" بمدينة يوكوهوما في أغسطس 2019.