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الرئيس الأمريكي وقرينته يزوران القوات الأمريكية في العراق

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 9:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 9:51 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، قاما بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

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