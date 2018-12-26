الرئيس الأمريكي وقرينته يزوران القوات الأمريكية في العراق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، قاما بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).