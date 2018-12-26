الرئيس الأمريكي وقرينته يزوران القوات الأمريكية في العراق

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، قاما بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).