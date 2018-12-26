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الدفاع الروسية: رصد 19 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 12:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 12:08 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 4 انتهاكات لنظام الهدنة، بينما رصد الجانب التركي 15 انتهاكًا.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات وقعت في محافظات حماه وإدلب واللاذقية وحلب.

وأضاف البيان أنه خلال 24 ساعة الماضية لم ينفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا أي عمليات إنسانية.

وأشار إلى عدم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحًا أن الــ 24 ساعة الأخيرة لم تشهد تغيرات في عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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