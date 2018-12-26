بريطانيا تطلق حملة لمكافحة اضطهاد المسيحيين حول العالم

أعلن وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، اليوم، أن بلاده أطلقت حملة لمراجعة مسألة اضطهاد المسيحيين حول العالم بسبب ارتفاع مستوى العنف ضدهم.

وقال هانت، فى مقال له بصحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم، تحت عنوان، «المسيحية فى خطر فى منطقة مولدها»، إنه «غالبا ما يكون اضطهاد المسيحيين مؤشرا تحذيريا لاضطهاد أقليات أخرى»، مضيفا أنه «يجب أن نقوم بالمزيد ونستطيع أن نقوم بالمزيد للمساعدة».

وأوضح هانت «إنه وأسرته حضروا قداس عيد الميلاد فى بهجة ويسر، ولكن الكثيرين فى العالم يواجهون الموت والتعذيب والسجن للحق ذاته الذى يمثل بالنسبة له حقا طبيعيا من المسلمات».

وأعرب هانت عن اعتقاده بأنه أمر مؤسف بشدة أن يكون الاضطهاد الذى يواجهه المسيحيون فى بعض مناطق العالم يبلغ ذروته فى الشرق الأوسط، مهد الديانة المسيحية»، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، ستصدر بريطانيا تقريرا فى إبريل المقبل، يتضمن مقترحات عن خطوات تستطيع الحكومات اتخاذها لدعم المسيحيين المضطهدين.

وتحدثت الخارجية البريطانية عن «ارتفاع كبير» فى العنف ضد المسيحيين، مع تعرض 215 مليون مسيحى للاضطهاد العام الماضى بسبب إيمانهم، مشيرة إلى أن «الفئات الأكثرهشاشة بينهم هم الأطفال والنساء، العرضة غالبا للعنف الجنسى، حيث قتل نحو 250 مسيحيا كل شهر العام الماضى، بسبب إيمانهم».

وسيحاول التقرير تحديد المناطق التى يتعرض فيها المسيحيون للاضطهاد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ويرفق ذلك بتقييم لمستوى دعم الحكومة البريطانية لهم.

من جانبها، أشارت منظمة «أوبن دورز» التى تعمل فى مجال دعم المسحيين المضطهدين، إلى أن أكثر الأماكن خطورة لهم تتضمن كوريا الشمالية وأفغانستان والصومال والسودان وباكستان.