انطلاق المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت 27 يناير المقبل

أعلن النادي العلمي الكويتي، انطلاق الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير المقبل، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الأمين العام للنادي العلمي الكويتي علي الجمعة -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن المعرض يعد الأول من نوعه، الذي يقدم جوائز مالية وتشجيعية تفوق قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار، مساهمة من النادي العلمي لتحقيق المزيد من الدعم والتشجيع للمخترعين.

وأوضح أن الجائزة الكبرى للمعرض تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وجائزة النادي العلمي 10 آلاف دولار، وجائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات 5 آلاف دولار، وجوائز مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي 50 ألف ريال سعودي (أكثر من 13 ألف دولار)، علاوة على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو (WIPO) وجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين إيفيا (IFIA).

وأشار إلى أن عملية التسجيل للمشاركة في المعرض متاحة حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني، وأنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية للدول والمخترعين المتقدمين للمشاركة قريبا، مشددًا على حرص النادي العلمي على ضرورة إقامة مثل هذه المعارض، أسوة بدول العالم المتقدم؛ بهدف صقل مهارات المخترعين الكويتيين، واحتكاكهم بزملائهم المخترعين الدوليين من كل أنحاء دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، قد انطلقت في الكويت عام 2007؛ وذلك في إطار استراتيجية النادي العلمي الكويتي، في بناء وتطوير ودعم بيئة الإبداع والتميز للأفراد بمجال الاختراعات وأنشطة العلوم والتكنولوجيا.