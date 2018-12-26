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انخفاض استخدام أكياس البلاستيك في اليونان بنسبة 80%

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:35 ص

انخفض استخدام الأكياس البلاستيك في المحال التجارية باليونان بنسبة 80% في عام 2018 منذ أن منعت المتاجر منحها مجانا للزبائن.

وجاء في مسح أجراه معهد بحوث السلع الاستهلاكية بالتجزئة أن إجراء حماية البيئة الذي طبق اعتبارا من أول يناير 2018 أدى إلى انخفاض هائل في استخدام الأكياس البلاستيك، واستنادا إلى أرقام عام 2017 ، تم استخدام 5ر1 مليار كيس أقل من البلاستيك خلال العام الجاري في اليونان.

وأشارت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية على الإنترنت، إلى أن أصحاب المتاجر والشركات بدأوا هذا العام فرض رسوم على أكياس البلاستيك تختلف من الأكياس الرقيقة إلى الأكبر سمكا وحجما، ويتوقع حدوث انخفاض أكبر في استخدام الأكياس البلاستيكية في عام 2019 حيث سيزيد فرض الرسوم على الحقائب اعتبارا من يناير المقبل.


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