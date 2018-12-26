موسكو: واشنطن تعزز قدراتها العسكرية عند مياهنا

قائد البحرية الروسية: قادرون على صد أى تهديدات

أكد قائد البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينشرون أسلحة استراتيجية عالية الدقة قرب حدود روسيا.

ونقل موقع «روسيا اليوم» الإخبارى، اليوم، عن كورولوف القول إن واشنطن وشركاءها فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) «زادوا فى الآونة الأخيرة من أنشطة التدريب القتالى والعملياتى قرب حدود روسيا، ونشروا أنظمة دفاع صاروخية بحرية أمريكية، ومرافق عسكرية ومنظومات استراتيجية غير نووية للأسلحة عالية الدقة فى المناطق البحرية المتاخمة لروسيا».

وشدد على أن «تعداد القوات البحرية الروسية يتيح صد أى تهديدات قادمة من جهة البحر»، مبينا أن «وجود البحرية الروسية فى المياه العالمية تؤمنه نحو 100 سفينة حربية من مختلف الصنوف».

وأضاف كورولوف أن الغواصات النووية الروسية من الجيل الجديد، ستكون عنصرا أساسيا فى قوام قوات البحرية مستقبلا، بينما ستشكل الفرقاطات وسفن الإنزال الكبيرة أساسا لمجموعات السفن فى المحيطات.

يأتى هذا فى وقت تتبادل فيه روسيا والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك «معاهدة القوات النووية متوسطة المدى».

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بصاروخ كروز «نوفاتور 9 إم 729»، المعروف بـ«إس.إس.سى 8» الذى تم الكشف عنه فى مارس من العام الحالى.

ويقل مدى الصاروخ بـ 500 كيلومتر عن المدى الذى تنص عليه المعاهدة، إلا أنه صاروخ يسهل نقله.

ومن جانبها، أكدت الخارجية الروسية فى أكثر من مناسبة بأن نشر الولايات أنظمة «آيجيس آشور» الدفاعية ومنشآت دفاع صاروخية أمريكية فى رومانيا وبولندا، يمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات واشنطن بموجب «معاهدة القوات النووية متوسطة المدى».

تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة، التى وقعتها واشنطن وموسكو فى عام 1987، شكلت الأساس للهيكل الأمنى فى أوروبا، باعتبارها تحد من خطر حدوث هجوم نووى. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد فى أكتوبر الماضى بالانسحاب من المعاهدة.