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القوات العراقية: ضبط وكرين للإرهابيين في ديالى

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 9:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 9:51 م

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، ضبط وكرين للإرهابيين في ديالى.

وقال المركز، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز العراقية، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى تمكنت وخلال تنفيذ واجب تفتيش في بستان قرية شيخي من العثور على وكر للارهابيين يحتوي على أفرشة وأغطية على ضفة نهر خريسان فضلا عن زورق محلي الصنع وقد تم معالجة الوكر والمواد.

وأضاف البيان أن القوات ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في ناحية العظيم، مؤكدًا أن القوات "عثرت خلال تفتيش الطريق المؤدي إلى مخفر الجعافرة على عبوة ناسفة محلية الصنع وقد تم معالجتها".


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