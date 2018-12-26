واشنطن تحذر من هجمات إرهابية محتملة فى برشلونة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها فى مدينة برشلونة من احتمال وقوع هجوم إرهابى، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، فيما تعيش السلطات الأمنية الإسبانية حالة استنفار للقبض على متطرف مغربى.

وقالت صحيفة «الباييس» الإسبانية، اليوم، إن الخارجية الأمريكية حصلت على معلومات مخابراتية حذرت على إثرها مواطنيها المسافرين إلى برشلونة أو المتواجدين بها من التجول فى الأماكن السياحية التى تشهد حركة سير مزدحمة.

وأوضحت الخارجية، فى تغريدة على حسابها الرسمى على تويتر، أن منطقة «لا رامبلا»، التى كانت شهدت حادث دهس العام الماضى، تشهد هجوما إرهابيا دون سابق إنذار خلال الأيام الأخيرة من 2018، مشيرة إلى أن الإرهابيين قد يستهدفون أيضا المواقع السياحية الأخرى ومراكز النقل والمناطق العامة.

وذكرت «الباييس» أن الشرطة الكتالونية استنفرت عناصرها للقبض على متطرف مغربى، عرفته بـ(ب.ل)، يبلغ من العمر 30 عاما وينحدر من مدينة الدار البيضاء. وتابعت أن الشخص حاصل على شهادة سياقة الحافلات، مبرزة أن المخابرات الأمريكية تعتقد أنه يستعد لتنفيذ اعتداء عبر عملية دهس جماعية قبل نهاية العام الحالى.

ولم تتوصل بعد الأجهزة الأمنية إلى مكان وجود المشتبه فيه، فيما يجرى حاليا تنسيق مخابراتى بين المخابرات الأمريكية والإسبانية والمغربية للقبض عليه فى أقرب وقت. بحسب «الباييس».

وتقوم، فرق أمنية خاصة بعمليات تفتيش ومراقبة لسائقى الحافلات والشاحنات الصغيرة فى وسط برشلونة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة حول المؤسسات والفنادق والمقاولات الحساسة.

ويوم 17 أغسطس 2017، شهدت منطقة «لا رامبلا» حادث دهس من طرف شاحنة صغيرة، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 100 آخرين. وبعدها قام منفذ الهجوم بطعن شخص، أثناء محاولته الفرار، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.