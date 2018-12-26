النيابة العامة في كوريا الجنوبية تداهم المكتب الرئاسي للتحقيق في جمعه معلومات بشكل غير قانوني

داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، مكتب التفتيش الخاص بالمكتب الرئاسي في سول، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم بأنه جمع معلومات عن المدنيين بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن النيابة العامة، أنه تم إرسال وكلاء النيابة والمحققين من منطقة سول الشرقية، إلى المكتب الرئاسي؛ لتأمين الأدلة المحتملة على الجريمة المزعومة.

وأكد المكتب الرئاسي في وقت لاحق أنه تمت مداهمته، مضيفا أنه فتح أبوابه أمام وكلاء النيابة.

وقال يون يونج-تشان، السكرتير الصحفي للرئيس مون جيه-إن، في بيان صحفي، إن وكلاء النيابة والمحققين من مكتب النيابة العامة في منطقة سول الشرقية، نفذوا ما جاء في مذكرة تفتيش اليوم فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من حزب كوريا للحرية، مضيفا أن المكتب الرئاسي تعاون بشكل كامل في الإجراءات ذات الصلة.

وذكر يون أنه تم توفير الوثائق والأدلة المحتملة التي طلبها المحققون، لكنه لم يسمح لهم بدخول المكتب الرئاسي.

ولمح مصدر بالمكتب الرئاسي في وقت سابق بأن المداهمة ربما كانت محدودة، قائلا إن المكتب الرئاسي هو منطقة شديدة التقييد.

وبدأ التحقيق بعد أن تقدم حزب كوريا للحرية، المعارض الرئيسي، بشكوى ضد كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي إيم جونج-سوك والسكرتير الرئاسي للشؤون المدنية جو كوك، متهما إياهم بسوء استخدام السلطة وإهمال الواجبات.

وتستند هذه الاتهامات إلى اعتراف كيم تيه-أو، وهو مفتش خاص من النيابة العامة، بأنه قام بمراقبة العديد من المدنيين بشكل غير قانوني أثناء عمله في المكتب الرئاسي.

ونفى المكتب الرئاسي بشدة هذه المزاعم، واتهم كيم بالانخراط في مثل هذه الأنشطة، على الرغم من التحذيرات العديدة من رؤسائه، كما تقدم بشكوى رسمية ضد كيم، مدعيا فيه شبهة تسريب معلومات سرية حصل عليها أثناء عمله في المكتب الرئاسي.