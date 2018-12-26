الهند تفكك خلية إرهابية زعيمها مسلم وتستلهم عملها من داعش

ألقت وكالة التحقيق الوطنية الهندية اليوم الأربعاء، القبض على 10 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لسلسلة من الهجمات التفجيرية تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن المكتظة والأشخاص المهمين.

وقال المتحدث باسم الوكالة، ألوك ميتال، إن وكالة التحقيق الوطنية نفذت مداهمات في العاصمة الهندية، نيودلهي، والبلدات القريبة، وصادرت مجموعة كبيرة من المواد الناسفة والأسلحة والذخيرة وقاذفة صواريخ.

ومن بين ما تم ضبطه ومصادرته في مداهمات اليوم الأربعاء، أجهزة كمبيوتر محمولة و112 ساعة منبه، وأنابيب وسترة يستخدمها الانتحاريون وأكثر من 100 هاتف جوال وكذلك 750 ألف روبية مايعادل 10700 دولار.

وقال ميتال "لقد احتجزنا 16 شخصا وقبضنا حتى الآن على 10"، وأضاف أنه يبدو أن تنظيم داعش كان مصدر إلهام لأعضاء الخلية، وأضاف أن زعيم الخلية رجل دين مسلم، 29 عاما، مشيرا إلى "أنه كان على اتصال مع شخص خارج البلاد".

وتتراوح أعمار الأعضاء المشتبه بهم بين 20 و30 عاما وكانوا يتواصلون عبر تطبيقي المراسلة الفورية "واتس آب" و"تليجرام"، وقال ميتال: "يبدو أن الخلية تأسست قبل مابين 3 إلى 4 شهور".

وقال ميتال إن أهدافهم المخطط لها كانت "تشمل شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية وأماكن مكتظة"، وأضاف أنه ليس ممكنا الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة من التحقيقات.

واستطرد ميتال: "يشير مستوى الاستعداد إلى أنهم كانوا يخططون لتفجيرات باستخدام القنابل البدائية الصنع التي التحكم فيها عن بعد وشن هجمات انتحارية".

وشهدت الهند عدة هجمات نفذها إرهابيون إسلاميون على مدار العقدين الماضيين، كان أبرزها هجمات بومباي في عام 2008 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة مئات آخرين.