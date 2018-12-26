الرئيسة الجديدة لحزب ميركل ترفض منح منافسها السابق حقيبة وزارية

قطعت الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، الأمل على منافسها السابق على رئاسة الحزب، فريدريش ميرتس، في الحصول على حقيبة وزارية في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قالت أنيجريت كرامب كارينباور، في تصريح لصحيفة «تسايت» الأسبوعية الصادرة غدا الخميس، إنها قامت خلال آخر فطور مع مجلس الوزراء بحصر عدد الوزراء «وتبين أن عددهم كامل»، مضيفة: «أي أنه ليس هناك ما يدعو المستشارة للتحرك».

وخسر ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، بفارق ضئيل أمام كرامب كارينباور، في الانتخابات التي أجراها الحزب مطلع ديسمبر الجاري، على منصب رئيس الحزب خلفا لميركل التي أعلنت تخليها عن هذا المنصب والاكتفاء بمنصب المستشارة.

ثم أبدى ميرتس رغبته الصريحة في الحصول على منصب وزير، وهو ما رد عليه شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة، قائلا: «المستشارة الألمانية لا تعتزم إجراء تعديل وزاري».

وقالت الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلتها مع صحيفة «تسايت» إنها تحدثت مع ميرتس في لقاء شخصي «وكان لقاؤنا سريا، ولكنني أستطيع القول: لم نقل إنه إما أن يصبح (ميرتس) وزيرا أو لا يصبح شيئا».