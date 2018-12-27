السفارة السعودية تدعو مواطنيها الموجودين في روسيا بـ«جواز المشجع» إلى مغادرتها

دعت السفارة السعودية في موسكو، المواطنين الذين دخلوا الأراضي الروسية من حاملي "جواز المشجع" إلى وجوب مغادرتها، قبل نهاية عام 2018، تلافيًا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين.

وذكرت السفارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، "تود السفارة التنويه على المواطنين المتواجدين في روسيا الاتحادية الذين دخلوا الأراضي الروسية بـ ####FAN ID#### جواز المشجع بأنه يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل نهاية 31 ديسمبر 2018، تلافيًا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين.

وسمحت روسيا للمشجعين الأجانب، الذين ساندوا منتخباتهم خلال بطولتي كأس القارات 2017، وكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بدخولهم البلاد دون الحاجة إلى "تأشيرة" مكتفين ببطاقة المشجع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن جميع المواطنين الأجانب الذين يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال روسيا 2018 لهم الحق بدخول البلاد دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.