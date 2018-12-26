مسئول تركى: أردوغان يعتزم عقد اجتماع حول صفقة محتملة لشراء صواريخ باتريوت

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع للهيئة الدفاعية العليا التركية غدا الخميس لمناقشة مقترح أمريكي لبيع صواريخ باتريوت لتركيا، وذلك وفقا لمسئول تركي بارز.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسئول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، القول إنه من المتوقع أن تعقد "رئاسة الصناعات الدفاعية" التركية مناقشة تمهيدية حول صفقة محتملة لصواريخ باتريوت .

وقال المسئول إنه ليس من المرجح إجراء تقييم مفصل حول الصفقة غدا الخميس ،حيث إن العملية لا تزال في مرحلة مبكرة.

وأكدت الرئاسة التركية أنباء الاجتماع المزمع عقده ، فى الوقت الذى لم تدل فيه بأى تعليقات حول القضايا التي ستتم مناقشتها.