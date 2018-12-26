لجنة الانتخابات الأفغانية تدرس تأجيل الانتخابات الرئاسية

ذكر مسؤول بلجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية اليوم الأربعاء أن اللجنة تدرس تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي من المقرر أن تجرى في أبريل 2019 .

وقال المتحدث باسم اللجنة، ذبيح الله سادات إن اللجنة تدرس تأجيل الانتخابات إلى يونيو 2019 بدلا من ذلك.

وتلك الخطوة بسبب مشكلات من بينها تلك الخاصة بالاستعدادات الفنية وفشل أي مرشح في التسجيل حتى الآن.

وبدأ تسجيل المرشحين في 22 ديسمبر وكان من المفترض أن يستمر حتى الثاني من يناير 2019 .

غير أنه سيتم تمديد الموعد بسبب عدم التسجيل من قبل أي مرشح.

وتابع سادات أن قيادة اللجنة تناقش القضية وستعلن عن قرارها النهائي في اليوم التالي.

غير أن اللجنة لم توضح بعد أي إطار زمني للانتخابات المحلية وانتخابات المجالس الإقليمية، التي كان من المفترض أن تجرى مع الانتخابات الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، لم تعلن اللجنة بعد عن النتائج الأولية الكاملة للانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 أكتوبر الماضي.