اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان

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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.

وفي خطوة متوقعة، قالت الحكومة إنها ستستأنف الصيد التجاري للحيتان بدءا من يوليو العام المقبل.

وكانت اليابان اقترحت رفع الحظر المفروض لمدة 32 عاما على صيد الحيتان عندما التقت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في البرازيل خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر، لكن المقترح قوبل بالرفض.

وفي الوقت نفسه، قال ماساكي تانياي، نائب وزير شؤون المصايد السمكية إن طوكيو ليس أمامها خيار سوى النظر في الخيارات الممكنة كافة.

وتخضع الحكومة في طوكيو لضغط من قبل صيادين محليين لاستئناف الصيد التجاري للحيتان.

وكانت اللجنة الدولية لصيد الحيتان وافقت على وقف الصيد التجاري للحيتان عام 1986 لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

ومع ذلك تقتل اليابان ما يقدر بنحو 450 حوتا سنويا.