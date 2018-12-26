مقتل شخص في مواجهة مع الشرطة في مقاطعة ألبرتا الكندية

أعلنت الشرطة الكندية، أمس الثلاثاء، مقتل شخص في حادث إطلاق نار شاركت فيه الشرطة في مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي.

وأوضحت الشرطة - في بيان لها - أن الضباط حاولوا إيقاف سيارة، ولكن السائق رفض الوقوف وأصر على القيادة عكس السير في الطريق السريع الشمالي.

وأوضحت الشرطة أن السيارة في النهاية توقفت حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا لكن الأمر التصاعد، ما دفع أحد الضباط إلى إطلاق النار باتجاه السائق، وتم استدعاء المسعفين لكنهم أعلنوا وفاة السائق في مكان الحادث.

ووصل إلى مكان الحادث فريق الرد على الحوادث الخطيرة في مقاطعة ألبرتا لبدء التحقيق، وتم إغلاق الطريق "ماكنايت بوليفارد" لعدة ساعات.