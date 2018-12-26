اتفاق جديد بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية العراقية حول السيطرة على الأرض

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع خاص باللجان الرئيسية والفرعية المشتركة، والتي تشكلت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بين وزارتي الدفاع والبيشمركة، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" - إنه "جرى عرض ومناقشة نتائج الاجتماع الذي عقد، في وقت سابق، بين رئيس أركان الجيش وقادة الإقليم، وخرج الاجتماع بتوصيات تم بموجبها الاتفاق على تحديد مراكز تنسيق مشتركة بين الطرفين والسيطرة على الأرض بصورة مشتركة وعدم السماح بتسلل الإرهابيين وضمان سير عمل القطعات العسكرية بالتعاون مع قوات البيشمركة".

وأكد الغانمي، بحسب البيان، ضرورة التعاون المشترك والعمل بروح الفريق بين أبناء البلد الواحد؛ والذي يصب في مصلحة أمن واستقرار وسيادة العراق.