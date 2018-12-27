مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوبي باكستان

أعلن مسؤولون في باكستان، مقتل شرطي وإصابة آخر إثر تبادل لإطلاق النار في مدينة كراتشي جنوبي البلاد في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن الحادث وقع في منطقة جوليمار القديمة بكراتشي حينما كان الشرطيان في طريقهما للعودة إلى منزلهم، مشيرة إلى أن المسلحين أوقفوهما وفتحوا النار عليهما في محاولة سطو مسلح.

وتابع المسؤولون، أنه تم نقل المصابَين الاثنين إلى المستشفى حيث فارق أحدهما الحياة، وتقوم السلطات الباكستانية حالياً بالتحقيق في الحادث.