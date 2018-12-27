الصين تدرس خططا لزيادة رأس مال البنوك وسط زيادة في الإقراض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبحث السلطات الصينية خططا لمساعدة البنوك من أجل زيادة رأس المال، حيث تعتزم الاستمرار في تقليل المخاطر المالية دون التأثير على نمو الائتمان.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن خطوة تعزيز مبيعات السندات الدائمة في أقرب وقت ممكن تأتي في الوقت الذي أجبرت فيه القواعد الجديدة بشأن إدارة الأصول، البنوك على استيعاب ديون خارج الميزانية.

وتجد البنوك صعوبة في زيادة رأس المال بسبب تزايد حجم القروض المتعثرة وتراجع أسعار الأسهم.

وتسمح زيادة رأس المال للبنوك بزيادة معدلات الإقراض للشركات الخاصة، ومساعدة الحكومة في تنفيذ تعهدها بدعم هذا القطاع في ظل الصعوبات التي يواجهها.

وعقدت لجنة الاستقرار المالي والتنمية ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اجتماعا أمس الثلاثاء لدراسة هذه الخطط، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأربعاء.