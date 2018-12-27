الخميس 27 ديسمبر 2018 12:12 ص القاهرة القاهرة 18°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

الصين تدرس خططا لزيادة رأس مال البنوك وسط زيادة في الإقراض

بكين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 10:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 10:52 م

تبحث السلطات الصينية خططا لمساعدة البنوك من أجل زيادة رأس المال، حيث تعتزم الاستمرار في تقليل المخاطر المالية دون التأثير على نمو الائتمان.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن خطوة تعزيز مبيعات السندات الدائمة في أقرب وقت ممكن تأتي في الوقت الذي أجبرت فيه القواعد الجديدة بشأن إدارة الأصول، البنوك على استيعاب ديون خارج الميزانية.

وتجد البنوك صعوبة في زيادة رأس المال بسبب تزايد حجم القروض المتعثرة وتراجع أسعار الأسهم.

وتسمح زيادة رأس المال للبنوك بزيادة معدلات الإقراض للشركات الخاصة، ومساعدة الحكومة في تنفيذ تعهدها بدعم هذا القطاع في ظل الصعوبات التي يواجهها.

وعقدت لجنة الاستقرار المالي والتنمية ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اجتماعا أمس الثلاثاء لدراسة هذه الخطط، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك