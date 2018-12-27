مسؤول أمريكي يدعو إلى «نهج مختلف» بعد وفاة طفل مهاجر من جواتيمالا

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ذكر مفوض هيئة الجمارك والحدود الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الاتحادية بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية لتوفير الرعاية الصحية في أعقاب وفاة صبي من جواتيمالا (8 أعوام) أثناء احتجازه بأحد مراكز احتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة عشية عيد الميلاد.

ودعا كيفن مكالينان إلى تبني "نهج مختلف"، حيث قال إن منشآت احتجاز المهاجرين الموجودة على الحدود الأمريكية أقيمت قبلعقود لإيواء الذكور البالغين العزاب، وليس من أجل الأطفال أو القُصَّر.

وقال مكالينان في مقابلة مع قناة "سي بي أس" التلفزيونية: "لم يتم إقامة منشآتنا من أجل تلك المجموعة التي تعبر حاليا".

وأوضح مكالينان: "نحتاج إلى تبني نهج مختلف... نحتاج إلى مساعدة من الكونجرس، وإلى ميزانية للرعاية الطبية والنفسية للأطفال في منشآتنا"، ووصف واقعة الوفاة بأنها "مدمرة".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، توفيت طفلة (سبع سنوات)، أيضا من جواتيمالا أيضا، في مركز احتجاز للمهاجرين.

وقالت هيئة الجمارك والحدود، إنها ستجري فحوصات طبية ثانوية على جميع الأطفال المحتجزين بالمراكز، وإنها "زيادة" الدعم الطبي.

ووفقا للتشخيص الطبي، كان الطفل مصابا بنزلة برد حادة، وقد توفي قبل منتصف الليل.