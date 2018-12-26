بدء محاكمة محامي حقوقي بارز في الصين

بدأت اليوم الأربعاء محاكمة المحامي الحقوقي وانج قوانتشانج في مدينة تيانجين الصينية، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على احتجازه في إطار عملية واسعة النطاق لقمع نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

وقد تم اتهام وانج بمحاولة تقويض سلطة الدولة من خلال عمله كمحامي حقوقي، يقوم بالدفاع عن النشطاء وضحايا عمليات الاستيلاء على الأراضي. ويواجه وانج عقوبة السجن مدى الحياة وهى العقوبة القصوى.

وقالت دوريانه لاو الباحثة في فرع منظمة العفو الدولية في الصين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "بالنظر للقضايا السابقة نرى أنه يتم إصدار أحكام قاسية بحق النشطاء إذا رفضوا الاعتراف مقابل استعمال الرأفة معهم".

وكان قد جرى اعتقال وانج في يوليو 2015 في إطار حملة "709" لقمع المحامين والنشطاء في حقوق الانسان، التي شهدت اعتقال 300 شخص.

وقالت لي وينزو، زوجة وانج، التي دشنت دون كلل حملة من أجله على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، إنه تم منعها من حضور المحاكمة. ويشار إلى أن لي وينزو لم تتمكن من رؤية زوجها منذ بدء احتجازه.