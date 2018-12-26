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كوسوفو: تبادل الأراضي مع صربيا غير قابل للنقاش

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:53 م

أعلنت كوسوفو، اليوم الأربعاء، أن تبادل الأراضي المقترح إجراؤه مع صربيا هو أمر مرفوض وغير قابل للنقاش.

وقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هارديناج، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، إنه سيرحب بأي فكرة أو مقترح للحوار مع صربيا، إلا أنه لن يتم التفاوض أبدًا بشأن مقترح تبادل الأراضي بين الجانبين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد على أهمية تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو لتمكينهما من الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما أطلق مسؤولون من الجانبين مقترح تبادل الأراضي بهدف تيسير المفاوضات.

يشار إلى أن كوسوفو أعلنت انفصالها عن صربيا عام 2008 إلا أن صربيا لا تعترف بهذه الخطوة، وزادت التوترات الأخيرة بين الجانبين بعدما أعلنت كوسوفو اعتزامها تحويل قواتها الأمنية إلى جيش نظامي وهو ما ترفضه صربيا.

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