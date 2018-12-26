تراجع سعر خام برنت لأقل من 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2017

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تراجع سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ يوليو 2017، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.