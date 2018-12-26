داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.



وأضافت أعماق أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة شخصين على الأقل يوم أمس الثلاثاء.



جاء ذلك وفقا لمجموعة "سايت" الاستخباراتية التي تتعقب أنشطة التنظيمات الجهادية عبر الإنترنت.



وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، فتحي باشاغا، أعلن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين في الهجوم والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له الوزارة.



وأكد باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء، رفقة وزير الخارجية المفوض محمد سيالة والناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، أن الهجوم لن يثني الليبيين عن التقدم والاستمرار في بناء الدولة الليبية، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأنه لاتزال جارية.