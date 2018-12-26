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تونس: نعمل على توفير الحماية الكاملة للجاليات الأفريقية

وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي
وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 12:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 12:14 م

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، اليوم الأربعاء، مع المكلفة بالأعمال بسفارة كوت ديفوار فيلسيا كواسي، سبل توفير الحماية الكاملة لأفراد الجاليات الأفريقية المتواجدين بتونس للعمل أو الدراسة، وضمان كل حقوقهم وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الاعتداءات التي قد يتعرضون لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم حول الاجتماع، وعلى خلفية حادث قتل رئيس الجالية الإيفوارية فاليكو كوليبالي بتونس الأحد الماضي، وأوضح البيان حرص تونس على محاسبه كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

وقدم الوزير التونسي خلال اللقاء تعازي بلاده لعائلة كوليبالي، وأكد تضامن تونس الكامل مع الشعب الإيفواري وكل أفراد الجالية الإيفوارية.


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