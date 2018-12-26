إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

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أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بين طفيفة إلى متوسطة بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وهو يقود سيارته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز المذكور، أطلقت النار على مركبة يقودها شاب، ما أدى لإصابته.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بكلا الاتجاهين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال سائق السيارة، وذلك دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين في المكان.