خبراء: احتمالية حدوث تسونامي آخر لعدم استقرار بركان كراكاتو في إندونيسيا

حذر خبراء من احتمال وقوع المزيد من الكوارث لعدم استقرار بركان، أناك كراكاتو، في إندونيسيا واستمراره في قذف الرماد، وأن هناك احتمالية لانفجاره مرة أخرى.

وقال هيرمان فريتز من معهد جورجيا للتكنولوجيا -وفق ما نقلته صحيفة ديلي تلجراف البريطانية - "بما أن كراكاتو نشط خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنه لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من تسونامي".

ويستمر البحث عن الناجين وجثث الضحايا في أندونسيا اليوم الأربعاء حيث بلغ عدد القتلى من ثوران البركان والزلازل وتسونامي الذي وقع ليلة السبت 429 قتيلا.

ووفقا لأحدث التقارير ما يزال 154 شخصاً في عداد المفقودين رسمياً ويتلقى ما يقرب من ألف 500 شخص العلاج إثر الإصابات التي يعانون منها.

وذكرت الوكالة الوطنية لتخفيف الكوارث أمس الثلاثاء أن 16 ألف شخص آخرين نزحوا من أماكن إقامتهم. ونٌشرت الطائرات بدون طيار والآليات الثقيلة وتقنيات التصوير والكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على ساحل غرب جاوا البعيد.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا إن "هناك عدة مواقع كنا نظن في السابق أنها لم تتضرر. لكننا الآن نصل إلى مناطق نائية أكثر، وفي الواقع هناك العديد من الضحايا هناك".

ويستهدف الباحثون منطقة نائية حيث توجد 6 قرى قطع الطريق المؤدس إليهم، والتي يعتقد أنها تضررت بذروة التسونامي وتأثرت بموجات تتخطى خمسة أمتار.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية، الناس من البقاء على مقربة من الساحل حيث تواصل الأمواج العالية الارتطام بقوة بالساحل، وحذرت السلطات الناس بالابتعاد على الأقل كيلومتر واحد عن البحر.