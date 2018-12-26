الأمن التونسي: توقيف مشتبه به في حادثة انتحار المصور الصحفي حرقا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف مشتبه به في حادثة انتحار مصور صحفي حرقًا، أمس الأول الاثنين، أثناء احتجاجات اجتماعية.

وأفادت الوزارة بأن الشرطة أوقفت مشتبها به (18 عاما) من جهة القصرين ويجري التحقيق مع مجموعة أخرى من الأطراف.

وتوفي المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي متأثرا بحروقه البليغة بعد أن سكب البنزين على جسده بساحة الشهداء وسط القصرين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الزرقي قبل دقائق من إضرامه النار في نفسه، وكان هناك فيما يبدو صوت آخر مرافق يقوم بتذكير الضحية.

وتوجه الزرقي، وهو يعمل مصور صحفي بالقطعة مع القناة الخاصة "تلفزة تي في"، في الفيديو بنداء إلى العاطلين في القصرين من أجل الانتفاض ضد البطالة والأوضاع الاجتماعية المتدنية في الجهة والاحتجاج ضد وعود السلطة.

وقال الزرقي: "اليوم سأقوم بثورة لوحدي ومن يريد الالتحاق فليفعل، سأقوم باحتجاجات بنفسي، وسأشعلها لوحدي، سأشعل النار في جسدي".

وظهر الزرقي بعد ذلك في فيديو آخر في وقفة احتجاجية محاطا بعدد آخر من المحتجين قبل أن تلتهم النار جسمه.

وتشتبه السلطات الأمنية والقضائية بوجود متواطئين تعمدوا إشعال النار في جسم الضحية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشرطة المختصة بالتحقيق في القضايا الإجرامية باشرت تحقيقا "ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث".

وتشهد مدينة القصرين تحركات احتجاجية ومناوشات بين عاطلين غاضبين وقوات الشرطة بعد وفاة الزرقي.