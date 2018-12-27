الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يدخل يومه الخامس

دخل الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية، بسبب عدم تمرير موازنة العام المالي الحالي، يومه الخامس اليوم الأربعاء، دون ما يشير إلى مفاوضات لكسر الجمود بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه لا يعرف متى سينتهي الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة، لكنه تعهد بعدم تقديم أي تنازل "حتى نحصل على جدار أو سياج أو أي ما كان ما يحبون أن يطلقون عليه".

ويصر ترامب على حاجة الولايات المتحدة إلى إقامة جدار لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى داخل البلاد، ويقول النواب الديمقراطيون في الكونجرس إنهم لن يوافقوا على تخصيص خمسة مليارات دولار يريدها الرئيس، ويصفون الجدار بأنه تحرك سياسي وإهدار للأموال.

يذكر أن الغلق الجزئي الذي بدأ يوم السبت الماضي يؤثر على تسعة من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.