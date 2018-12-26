برلماني روسي: نظام الدفاع الجوي «إس-300» يحمي سوريا من أي هجوم

أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليج موروزوف، اليوم الأربعاء، عن أن سوريا لديها الحق في ضمان أمن أراضيها، ونظام الدفاع الجوي الروسي «إس-300» يحمي البلاد من أي تهديدات، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن موروزوف قوله: «أخذنا بالاعتبار حقيقة أن سورية لديها الحق في ضمان أمن أراضيها بغض النظر عن الجانب الذي ينفذ الهجوم عندما أرسلنا منظومات (إس-300)». وأضاف أنه يجب أن يكون لدى سوريا نظام دفاع جوي فعال.

وكانت سبوتنيك قد نقلت عن مصدر عسكري قوله في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في ريف دمشق الجنوب الغربي وأسقطت عددا منها.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن روسيا قد زودت سوريا بـ4 كتائب من صواريخ «إس-300»، وأن القوات السورية ستتدرب عليها في غضون 3 أشهر.