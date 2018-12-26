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أستراليا تنتقد اليابان بسبب قرار استئناف صيد الحيتان التجاري

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 10:18 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 10:18 ص

حثت وزيرة البيئة الأسترالية اليابان اليوم الأربعاء على إعادة التفكير في قرارها المثير للجدل بالانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان واستئناف صيد الحيتان التجاري.

وقالت ميليسا برايس في بيان إن حكومتها "أصيبت بخيبة أمل بالغة " بسبب قرار اليابان، والذي وصفته الوزيرة بأنه "مؤسف"، مضيفة أن "أستراليا تحث اليابان على العودة إلى الاتفاقية (المعنية بتنظيم صيد الحيتان) واللجنة كأولوية".

وذكرت أنه "لا تزال أستراليا معارضة بشكل حازم لجميع أشكال صيد الحيتان التجاري وأيضا ما يعرف باسم صيد الحيتان للأغراض العلمية".


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