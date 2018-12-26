روسيا تؤكد: لا وضوح في الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من سوريا، ليس واضحا، وأن موسكو تدرك أهمية هذا القرار في المساهمة في تسوية شاملة للوضع هناك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها "لم نفهم بشكل كامل جميع الأسباب وجميع دوافع هذه الخطوة، كما لا يوجد وضوح فيما يتعلق بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية".

وتابعت: "في الوقت الحالي، نركز على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الانسحاب الكامل للقوات البرية الأمريكية من شمال شرق سوريا ومن منطقة التنف في جنوب البلاد، يمكن تنفيذه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".. مُتسائلة: من سيسيطر على المناطق التي سيتركها الأمريكيون ؟ من الواضح أن هذا يجب أن يكون من قبل الحكومة السورية بموجب القانون الدولي وعلى أساس المسار الذي سلكته سوريا والشعب السوري.

ولفتت إلى أن احتمال مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها الجوية وعملياتها البرية المحدودة داخل سوريا بعد سحب القوات، يبقى قيد التساؤل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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