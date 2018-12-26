البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة العام الجديد

صادق البرلمان الموريتاني، على موازنة العام الجديد 2019، في ختام جلسته، اليوم الأربعاء، والتي شهدت نقاشات مطولة بين 80 برلمانيًا من أصل 175.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج الاقتصادي الذي عرضته على البرلمان لعام 2019، إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تبلغ 6.4%، كما تسعى للحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، واحتواء عجز الموازنة عند 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات الرسمية يمكن من سد خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.