إسرائيل تعلن تصديها لصاروخ من سوريا

أعلنت إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تصدت لصاروخ تم إطلاقه من سوريا التي أعلنت في الوقت ذاته تصديها لما وصفته بـ "أهداف معادية " قرب دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه لم تحدث أي أضرار أو إصابات جراء الصاروخ سطح جو الذي تم إطلاقه من سوريا على إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلى ما إذا كان قد تم بنجاح اعتراض الصاروخ، كما لم يكشف عن المكان الذي تم إسقاطه فيه.

كانت وكالة الأنباء العربية السورية "سانا" قد ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.