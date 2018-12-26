نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، المستجدات على الساحة اليمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، السفير الصيني على المستجدات الميدانية والسياسية وسير تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الرغم من الخروقات المستمرة للانقلابيين الحوثيين، مجددًا التأكيد على حرص اليمن على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.

من جانبه، جدد السفير الصيني دعم بلاده للشرعية والأمن في اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، منوهًا إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالسلام والعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.