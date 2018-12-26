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«التحرير الفلسطينية»: أمريكا تتحمل نتائج وقف مساعداتها للأونروا


نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 5:21 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 5:21 ص

حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية النتائج الاجتماعية والسياسية، التي نجمت عن وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأضاف مجدلاني، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أمس الثلاثاء، أنّ أمريكا تتحمل أيضًا مسؤولية إيقاف المشروعات التي تعتمد على مساعدات وكالة الأونروا، متابعًا: "هذا الأمر سيكون له انعكاس سيء، وردود أفعال أيضًا غير إيجابية تجاه الإدارة الأمريكية".

وحذرت أوساط سياسية واقتصادية فلسطينية، من مخاطر وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية في الأراضي الفلسطينية، لما لهذا القرار من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتنموية على الفلسطينين.

وتُقدم وكالة الأونروا مُساعدات تنموية للفلسطيين ضمن مشروعات تُقدر قيمتها بنحو 215 مليون دولار سنويًا.


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