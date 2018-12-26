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على مستوى الأعمال الأدبية صعدت رواية «الحساب» لجون جريشام، للمركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، بينما حلت رواية «كل نفس» لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية «عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر» لداليا اوينز، واحتلت رواية «نار ودماء» لجورج مارتين المركز الرابع.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير، استمرت رواية «الهدف: الكس كروس» لجيمس باتيرسون، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

أما على مستوى الأعمال غيرالأدبية، فقد احتل كتاب «صيرورة» لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الخامس على التوالي، فيما جاء كتاب «لب المسألة كلها» لتشارلز كروثامر في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي.

وثالثا حل كتاب «متعلمة» لتارا وستوفر، وجاء كتاب «قتل الاس اس» لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد في المركز الرابع.

أما كتاب «قيادة» لدوريس جودوين فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.