الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى في «اللبن» الشرقية جنوبي نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مبنى موقف سيارات في قرية اللبن الشرقية (جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية).

وأفاد شهود عيان، بأن المبنى الذي هدمته قوات الاحتلال تعود ملكيته للمواطن رجا ضراغمة من القرية، الذي سبق أن تعرض لتهديدات ومضايقات من قبل الاحتلال ومستوطنيه بسبب موقعه على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.

ذكر أن الاحتلال يمنع أي بناء في تلك المنطقة منذ العام 1967، ويهدم أي إضافات يقوم بها المواطنون على منازلهم أو منشآتهم التجارية.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.