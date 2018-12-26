استمرار الخلاف بين روسيا وبيلاروس بشأن الغاز

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقابلة رئيس بيلاروس (روسيا البيضاء) ألكسندر لوكاشينكو مجددا قبل نهاية العام الجاري؛ وذلك للتباحث معه بشأن أسعار الغاز الروسي.

وكان لقاء قد جمع الرئيسين، أمس الثلاثاء، بالفعل على مدى 4 ساعات، اتفق الرئيسان خلاله على عقد المزيد من المباحثات، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك نقاط خلاف بين الرئيسين.

وذهبت وسائل إعلام في بيلاروس إلى أن هناك تقاربا بين الرئيسين «في جميع القضايا».

وكان لوكاشينكو قد انتقد زيادة الضرائب على الغاز مما يضطر بلاده لدفع المزيد من الأموال لروسيا.

وترى روسيا أنه ليس هناك اتفاق مع مينسك بشأن دفع تعويضات مالية بسبب ارتفاع نفقات الطاقة.

ولكن الحكومة الروسية عرضت تقديم دعم لمحطات تكرير الطاقة في بيلاروس عند تحقيق المزيد من التكامل مع روسيا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعتمد بيلاروس اقتصاديا على النفط والغاز الروسيين.

وتخفي الشراكة الوثيقة بين بيلاروس وروسيا الكثير من النزاعات المستترة تحت هذه الشراكة.

ورغم أن لوكاشينكو الذي يحكم بشكل مستبد يعتبر أحد أنصار الاتحاد السوفيتي المتفكك، إلا أنه يصر على استقلالية بلاده، خاصة بعد أن ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم عام 2014.