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تفكيك خلية تفجير وإحباط عمليات إرهابية في تونس

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 6:46 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية تكفيرية وإيقاف 3 عناصر قاموا بتصنيع متفجرات وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأفادت الوزارة في بيان أن الخلية التكفيرية كانت بايعت تنظيم "داعش" المتطرف وخططت لتنفيذ أعمال إرهابية، وقد تولت تصنيع متفجرات لاستعمالها لاحقا في عملياتها.

كما أعلنت الوزارة عن إيقاف 3 عناصر بولاية صفاقس وضبط كمية كبيرة من مادة "الأمونيتر" ومواد أولية أخرى لتصنيع المتفجرات وعدد من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.

وأشارت إلى أن التحقيق بشأن الخلية لا يزال مستمرا لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة.

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