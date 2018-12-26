الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قرب دمشق

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قالت وسائل إعلام رسمية سورية أمس الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لأهداف معادية“ قرب دمشق.

وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية ”وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي“.

ولم تتضح طبيعة الأهداف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا، إن ”الأهداف المعادية“ كانت صواريخ إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق.

وأضاف أن عددا من الصواريخ أصاب مستودعات أسلحة لحزب الله أو قوات إيرانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

وقال التلفزيون السوري ”العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية“.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تلك التقارير.

وقال الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على تويتر لاحقا ”جرى تفعيل نظام للدفاع الجوي للجيش ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا“.