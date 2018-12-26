«الجنرال الهولندي» يلتقي الحكومة والحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة

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عقد رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشتركة بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر حكومي مسؤول لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن كاميرت عقد اجتماعا ضم فريقي اللجنة المشتركة "الحكومة اليمنية، والحوثيين"، في فندق يونيون بالاس شرق مدينة الحديدة.

وذكر المصدر أنه تم نقل الفريق الحكومي إلى مقر الاجتماع داخل المدينة خاضعة لسيطرة الحوثيين على متن مدرعات تابعة للأمم المتحدة، سبقه عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في الطريق المؤدي لشارع الخمسين، بغرض تأمين مرور المدرعات.

وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، مع انسحاب المسلحين بشكل كامل من المدينة وإعادة الانتشار العسكري بداخلها وفق جدول زمني.

وذكر المصدر أن الفريقين تسلما آلية تنفيد الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري لدراستها وإضافة أي ملاحظات عليها ليتم مناقشتها في اجتماع آخر.

وجري هذا الاجتماع وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين عن ارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه قبل أسبوع.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول لفريق اللجنة المشتركة، والتي تضم أيضا مراقبين دوليين في المدينة التي تشهد صراعا مسلحا بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ أشهر.