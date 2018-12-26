قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز عضو مُؤسسة حقوق المُجتمع المدني في بغداد، إنَّ ما يحدث في دولة العراق حاليًا، هو وجود ظلم لشريحة الأطفال والاعتداء عليها وعدم السماع لحقوقهم على الإطلاق.

وأضافت شيماء، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أنَّ شريحة أطفال العراق حالها حال باقي شرائح المجتمع، إذ تُعاني من الاضطهاد والحرمان من حقوقهم.

وأوضحت شيماء، أنّهُ ليس هناك اهتمامًا من المؤسسات أو من الحكومة بشريحة الأطفال في العراق، وأنَّ إهمالها أصبح واضحًا للعيان، قائلة،: «شريحة الأطفال في العراق لا تنال حقوقها الصحيحة».

وأشار تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة يونيسف، إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل في العراق لا يذهبون إلى المدارس بانتظام، أو لا يذهبون إليها على الإطلاق، وبحسب «يونيسف»، فإنَّ هناك خمسة ملايين طفل عراقي مهددون اليوم بسبب النزاعات والجوع، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة، كما أشارت إلى أنَّ أكثر من مليون طفل أجبروا على مُغادرة بيوتهم، وواجهوا مآسي النزوح والتشرد.