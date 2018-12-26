مهندس معمارى يحل أزمة السكن بـ«البناء الجماعى» فى أسكتلندا

فى وقت ارتفاع أسعار العقارات وتضخم مشكلة الإسكان، يبدو أن امتلاك كل شخص لمسكنه الخاص أصبح أمرا بعيد المنال، لكن أحد المهندسين المعماريين قدم حلا مختلفا لتجربة عملية فى اسكتلندا.

جون كينسلى مهندس معمارى قدم نموذجا لـ«البناء الجماعى» مما يسمح للأشخاص بإنشاء منازلهم الخاصة مقابل أموال أقل بكثير من تلك التى يدفعونها فى المساكن المعروضة فى سوق الإسكان.

فى إدنبرة عاصمة اسكتلندا، قرر «كينسلى» وثلاثة من أصدقائه إنشاء منزل جماعى مكون من 4 شقق كل واحدة تحتوى على ثلاث غرف وحمامين، فى قطعة أرض حصلوا عليها حديثا.

«بناء المجموعات»، هو مصطلح فى الأصل ألمانى، حيث يجتمع فيه الأشخاص؛ لتمويل مشروعهم السكنى متعدد الوحدات، وبالتالى يتجنبون التعامل مع الوسطاء والبائعين الباحثين عن الربح، وتوفير آلاف الجنيهات.

وفقا لما قاله «كينسلى»، لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإنه سعى مع أصدقائه لتجميع أموال من أجل شراء قطعة أرض سويا، بعد ذلك توجهوا إلى مهندس معمارى لتصميم منزل خاص بهم مكون من أربعة طوابق، ثم توجهوا بعد ذلك إلى شركة بناء اختاروها لتنفيذ فكرتهم.

وأكد أن إجمالى تكلفة المنزل بعد فرش الطوابق الأربعة هى 1.2 مليون جنيه استرلينى، تم تقسيمها على الشركاء الأربع، وكل منهم كان قادرا على إضافة المفروشات المناسبة له فى الطابق الخاص به.

وأوضح أنه كان يرى قطعة أرض كبيرة بجانب منزله فارغة، كان مقاما عليها سينما وتم غلقها لتصبح قطعة الأرض متاحة للبيع، فتحدث مع مالكها الذى رحب بالبيع، هذا بعدما اطلع على مقال يتحدث عن كيفية البناء الجماعى فى أمريكا الجنوبية، حيث افتتن بالفكرة وقرر تنفيذها.

وتابع: «يتكون المنزل من 4 طوابق وثلاثة غرف، غرفة رئيسية للزوجين وبها حمام منفصل، وغرفتان أخريان للأولاد ويشتركون سويا فى حمام آخر، وهو مبنى من الخشب المقوى وصديق للبيئة».

وأشار إلى أنه تمكن من بيع شقته القديمة بـ500 ألف جنيه استرلينى، واستطاع الحصول على شقة جديدة بمبلغ 300 ألف جنيه فقط، وادخر 200 ألف آخرين.