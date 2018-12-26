قالَ المحللُ السياسي والكاتبُ الصحافي الليبي، حسين مفتاح، إنَّ ما حدثَ في العاصمة الليبية طرابلس، من اعتداءٍ مُسلح على مقر وزارة خارجية الوفاق، يُعد حلقة منْ حلقات سلسلة الأعمال الإرهابية، الناتجة عنْ تَفشي الفوضى، وقصور الأجهزة الأمنية والحكومات الليبية عن القيام بِواجبها.

وأضافَ «مفتاح»، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّ هذه الحادثة لَيست الأولى منْ نوعها، بل تكررّت، خاصةً في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحَ «مفتاح»، أنَّ مُعظم المدن الليبية تُعاني من انفلات أمني، وكذلك تُعاني من مشاكل أمنية متفاقمة، وأنَّ العاصمة طرابلس بشكل استثنائي هذا العام تُعاني من انفلات أمني كبير، إذ رأينا ثلاث عمليات في ثلاث مواقع حيوية خلال عامٍ واحد، فضلاً عن تَفشي ظاهرة الاغتيالات واستهداف رجال الأمن، وكان آخر الضحايا مدير مُديرية أمن العاصمة طرابلس، الذي تُوفيَّ مُتأثرًا بِجراحهِ قبل أيام في العاصمة الإيطالية روما بعد تعرضه لعملية اغتيال.