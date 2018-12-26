المغرب يؤكده دعمه الراسخ لليبيا في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف

أكدت المملكة المغربية موقفها الراسخ في دعم ومؤازرة ليبيا في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي تواجهه، معربة عن استعدادها لاستقبال جرحى التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر ديوان وزارة الخارجية الليبية بطرابلس وعلاجهم بالمستشفيات المغربية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة اليوم، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة.

وقدّم وزير الشؤون الخارجية المغربي، خلال الاتصال، تعازي المملكة والشعب المغربي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر ديوان وزارة الخارجية الليبية بطرابلس.