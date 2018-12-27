شرطة البوسنة تطلق سراح أب مكلوم وتحظر تنظيم احتجاجات جديدة

أطلقت شرطة صرب البوسنة يوم الأربعاء سراح أب مكلوم وحظرت تنظيمه لاحتجاجات جديدة، لكنه قال إنه سيواصل قيادة الاحتجاجات المطالبة بكشف الحقائق بشأن مقتل ابنه.

واحتجزت شرطة المنطقة التي يسيطر عليها الصرب في البوسنة الثلاثاء دافور دراجيسيفتش، كما احتجزت عددا آخر من الأشخاص، منهم زوجته السابقة وساسة معارضون، أثناء اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات بمدينة بانيا لوكا بشمال غرب المنطقة.

ويزعم دراجيسيفتش أن نجله ديفيد البالغ من العمر 21 عاما، والذي عُثر على جثته داخل جدول مائي صغير في مارس آذار، تعرض للاحتجاز والتعذيب والقتل بصورة وحشية. واستكمل الادعاء تحقيقاته في هذه القضية دون التوصل إلى المسؤول عن مقتله.

واعتقلت الشرطة دراجيسيفتش الثلاثاء، لعدم مثوله لتحقيق بشأن تهديدات وجهها لوزير داخلية المنطقة.

وداهمت الشرطة منزله بحثا عن أسلحة لكنها لم تعثر على أي أدلة فأطلقت سراحه كما أفرجت عن عضو بالبرلمان المحلي كانت اعتقلته أيضا.