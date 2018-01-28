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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين برصاص القوات في كشمير

نيودلهي أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يناير 2018 - 10:27 م | آخر تحديث : السبت 27 يناير 2018 - 10:27 م

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون، في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، اليوم السبت، إثر إطلاق القوات الهندية النار على متظاهرين في الإقليم.

واتهم المتحدث باسم الشرطة الهندية - حسبما نقلت عنه شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - المتظاهرين بإلقاء الحجارة على دورية للشرطة؛ ما دفعها لإطلاق الرصاص، الأمر الذي أسفر عن مصرع الشابين، وجرح 9 أشخاص آخرين على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع حول كشمير أدى إلى اندلاع حربين على الأقل بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا.


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