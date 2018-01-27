نيكى هايلى تنفى وجود علاقة عاطفية مع ترامب

-السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: شائعات خبيثة ولم أوجد مطلقًا معه

نفت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى، أمس، أنباء عن وجود علاقات عاطفية تجمعها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت هايلى خلال مشاركتها فى برنامج «النساء فى السلطة» الذى يبثه موقع مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن: «هذا لا يتطابق مع الحقيقة على الإطلاق».

ووصفت هايلى الشائعات حول هذا الموضوع بـ«المهينة جدا» و«الخبيثة»، قائلة: «كنت على متن الطائرة رقم واحد (طائرة الرئاسة الأمريكية) لمرة واحدة فقط، وكان معنا بالإضافة إلى ترامب، عدة أشخاص آخرين».

وأضافت أن هذا حدث فى أواخر يوليو الماضى، عندما كانت ترافق ترامب خلال رحلته من واشنطن إلى نيويورك، مؤكدة أنها «لم تكن أبدا وحدها مع الرئيس».

وهاجمت هايلى، الصحفى الأمريكى، مايكل وولف، مؤلف كتاب «النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض»، حيث كان الأخير سببا لانتشار هذه الشائعات، لافتة إلى أنه لم يشوه الحقائق فحسب، وإنما أقدم على الافتراء المباشر وهو أمر تواجهه النساء الناجحات الأخريات.